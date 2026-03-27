Виетнам, Япония и Индия взимат мерки срещу енергийната криза

Държавите от Азия взимат различни мерки, за да се предпазят от енергийната криза, причинена от войната в Близкия изток.

Министерството на финансите на Виетнам съобщи, че е спряло прилагането на екологичен данък и специален данък върху потреблението на горива с цел стабилизиране на вътрешния пазар, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Премахването на тези данъци върху бензина, дизела и авиационното гориво ще бъде в сила до 15 април, се казва в изявление на министерството.

Тази корекция понижава цената на безоловния бензин 95 с 26,17% и тази на дизела с 15,42%, според данни на министерството на търговията.

Виетнам вече ревизира цените на горивата в сряда след рязко поскъпване от началото на войната в Близкия изток.

Ханой наскоро поиска помощ от няколко страни във връзка с горивата, включително Катар, Кувейт, Алжир и Япония. Виетнам подписа в понеделник и споразумение с Русия в областта на производството на петрол и газ.

Япония също се готви временно да облекчи ограниченията върху въглищните електроцентрали, за да смекчи ефекта от енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток, която навлиза в своя 28-и ден.

Информацията в местни медии, че се планира връщане назад по отношение на правилата за намаляване на емисиите на парникови газове, „е вярна", заяви представител на японското министерство на индустрията.

Планът на властите в тази насока трябва да бъде представен на експертен панел по-късно днес.

Индия намали специалните допълнителни акцизи върху бензина и дизела съответно от 13 на 3 рупии (0,0318 долара) на литър и от 10 на 0 рупии на литър, предаде Ройтерс.

Това стана с правителствено разпореждане в момент, в който още три азиатски страни обявиха мерки в подкрепа на енергийния сектор и сектора на горивата на фона на продължаващата война в Близкия изток, засягаща доставките на петрол и природен газ.

Индия, третият по големина в света вносител и потребител на петрол, задоволява над 90% от нуждите си от петрол чрез покупки от чужбина.

Страната е потребила 33,15 милиона тона пропан-бутан през миналата година, като около 60% от потреблението идва от внос. Около 90% от този внос е от Близкия изток.