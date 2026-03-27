Иран забрани на спортните си отбори да пътуват за "враждебни" страни

Националите на Иран Снимка: instagram.com/teammellifootball/

Иран забрани на спортните си отбори да пътуват за "враждебни" страни. Разпореждането е в сила до второ нареждане. То касае националните отбори и спортните клубове, посочва иранската агенция ИСНА, цитирана от БТА.

Мярката е взета близо четири седмици след началото на войната между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга страна.

"Министерството на спорта съобщава, че присъствието на национални отбори и клубове в държави, считани за враждебни и неспособни да гарантират сигурността на иранските спортисти и членовете на отборите, е забранено до второ нареждане", се казва в текста на забраната.

Неотдавна възникна полемика относно участието на женския национален отбор по футбол в първенството на Азия, което се състоя в Австралия.

Канбера предизвика гнева на Техеран, като предостави убежище на шест състезателки и един член от спортно-техническия щаб. Те бяха дефинирани като предатели в Иран, след като отказаха да изпеят националния химн преди мач. Пет от футболистките промениха решението си и се върнаха в родината с

