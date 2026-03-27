Мексико издирва два плавателни съда от хуманитарен конвой за Куба

Мексиканските военноморски сили провеждат издирвателна операция за откриването на два изчезнали ветроходни плавателни съда с девет души на борда от различни националности, които са били част от конвой за доставка на хуманитарна помощ за Куба.

За целите на операцията Мексико е в контакт с Франция, Полша, Куба и САЩ, предават световните агенции и БТА.

От миналата седмица активисти от различни страни отпътуваха от Мексико с плавателни съдове, натоварени с хранителни продукти и други стоки за острова, който е засегнат от петролно ембарго, наложено от САЩ.

Изчезналите плавателни съдове са отплавали от Исла Мухерес в щата Кинтана Ро, в Югоизточно Мексико, миналия петък и е трябвало пристигнат в Хавана между вторник и сряда тази седмица, според информацията на флота. До момента не е било възможно „да се установи комуникация с екипажа или да се потвърди тяхното пристигане", се посочва в съобщението.

Според екип на Франс прес, намиращ се на друг кораб от флотилията, достигнал до безопасно пристанище, силните ветрове и теченията са усложнили мисията.

В издирвателната операция участват самолети "Персуадер". Отправен е призив към гражданската и търговската морска общност на Карибите и в Мексиканския залив да съобщят „незабавно" всякаква информация относно изчезналите кораби.

Първият кораб от хуманитарната флотилия пристигна във вторник в Куба.