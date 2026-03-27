Хиляди ученици и студенти протестираха в Сантяго срещу политиката за икономии на президента

Хиляди ученици и студенти протестираха в чилийската столица Сантяго срещу политиката за икономии на президента Хосе Антонио Каст и срещу план за ограничаване на безплатното университетско обучение, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Протестиращите, сред които много ученици в униформи, преминаха по централните улици на столицата, преди да бъдат разпръснати от полицията с помощта на водни оръдия.

Веднага след встъпването си в длъжност, крайнодесният Хосе Антонио Каст нареди намаление с 3% на текущите разходи на министерствата, включително на министерството на образованието, като част от своята политика на икономии.

Правителството разглежда възможността за ограничаване на достъпа до безплатно университетско образование за нови студенти над 30-годишна възраст. Протестиращите се опасяват от други подобни мерки.

Чилийският президент цели намаление на публичните разходи със сума, развяваща се на около шест милиарда долара за 18 месеца – цел, която неговите противници смятат за трудно постижима, без да се засягат социалните помощи.

Паралелно с протестите, цените на горивата рязко се повишиха вчера след корекция на държавните субсидии. Бензинът скочи с около 30%, а дизелът с 60%, според оценки, базирани на увеличенията, обявени от правителството.

Вчера в Чили беше приет закон за „енергийна извънредна ситуация", с който се цели да се смекчи ефектът от поскъпването. Мярката предвижда помощ от 110 долара на месец за период от шест месеца за таксиметрови шофьори и водачи на училищни превозни средства.