Мелони за центровете за връщане на мигранти: това е важна стъпла за засилване на контрола

Премиерът на Италия Джорджа Мелони

Италианската премиерка Джорджа Мелони приветства одобрението от Европейския парламент на концепцията за „центрове за връщане" на мигранти, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

„Това е важна стъпка за по-ефективно връщане на мигрантите, за засилване на контрола по границите и за това Европа най-накрая да има по-пораждаща доверие миграционна политика", написа Мелони във "Фейсбук". „Европа най-накрая върви в правилната посока, следвайки една линия, която Италия силно подкрепя", добави Мелони, превърнала борбата с незаконната миграция в свой приоритет.

Текстът, одобрен вчера от ЕП, ще позволи на държавите членки да създават центрове за мигранти в страни извън ЕС, където да изпращат и евентуално задържат лица, чиито молби за убежище са отхвърлени и които подлежат на връщане в страни там, откъдето са дошли.

Тази идея вече е тествана от Италия в Албания. Но центровете за мигранти там дълго време са почти празни поради серия от съдебни обжалвания. През февруари в един от двата центъра е имало около 90 души, според източник от италианското вътрешно министерство.

