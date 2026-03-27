Гърция с рекордни приходи от туризъм през януари, масово присъствие на български туристи

Гърция отчита безпрецедентен скок в туристическия сектор още в началото на 2026 г., като българските туристи заемат ключова роля в статистиката. Според официалните данни на Централната банка на Гърция, страната е посрещнала близо 1,1 милиона туристи през януари, генерирайки приходи от 473,3 милиона евро – ръст от съответно 15,5% и 18,2% спрямо миналата година.

Силният поток от туристи се отрази пряко и върху икономиката. Приходите от входящ туризъм за първия месец на годината възлизат на 473,3 милиона евро – скок от 18,2% в сравнение с януари 2025 г. Средният разход на един пътник също бележи леко повишение, което е ясен сигнал за привличането на по-високоплатежен сегмент гости.

„Тези цифри не са просто статистика, а доказателство, че Гърция вече не е само 'слънце и море'. Успехът ни през януари показва, че инвестициите в алтернативен и зимен туризъм се отплащат, осигурявайки приходи за местните общности извън активния летен сезон", заяви министърът на туризма Олга Кефалояни.

Основни двигатели на растежа остават държавите от Европейския съюз, като най-голям дял имат туристите от Германия и Франция. Значителен интерес се наблюдава и от пазари извън ЕС, като Великобритания и САЩ, където активните маркетингови кампании за „зимна Гърция" дават своите резултати.

Данните на Националния статистически институт потвърждават, че Гърция остава сред топ приоритетите за нашите сънародници. Само през януари 140 900 българи са преминали границата в посока юг, което прави Гърция втората най-посещавана дестинация от българи, веднага след Турция.

Най-впечатляващият индикатор за януари е огромният ръст на пристигащите по суша. Пътникопотокът през граничните пунктове е скочил с 87,4% на годишна база. Този скок се дължи до голяма степен на туристите от съседните балкански държави, за които Гърция е леснодостъпна дестинация за уикенд туризъм (city break), културни обиколки и посещения на зимните курорти.

Експертите отдават тези резултати на мекото време, развитието на градския туризъм (city break) в Атина и Солун, както и на растящата популярност на ски курортите и културните маршрути във вътрешността на страната. Правителството в Атина обяви, че ще продължи да инвестира в устойчива инфраструктура, за да поддържа този темп през цялата 2026 година.