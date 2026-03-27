Салвадор въведе доживотна присъда за непълнолетни при тежки престъпления

Парламентът на Салвадор одобри въвеждането на доживотна присъда за непълнолетни, извършили тежки престъпления като убийство, изнасилване и тероризъм, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Мярката е част от стратегията на президента Наиб Букеле за борба с бандите. Кампанията му в това отношение продължава вече четири години, като е подложена на критики от някои правозащитни организации заради предполагаеми престъпления срещу човечеството.

Според приетите промени доживотният затвор става едно от "извънредните наказания", приложими и към лица под 18 години.

Реформата надгражда конституционните изменения от 18 март, които позволяват осъждането на доживотен затвор - досега забранен от конституцията на страната, при най-тежките престъпления. Преди конституционните промени максималната присъда в Салвадор беше 60 години лишаване от свобода.

Освен това парламентът удължи с още 30 дни извънредното положение, което позволява арести без съдебна заповед, и е в сила от 4 г.