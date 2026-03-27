Жертви на Есптийн съдят администрацията на Тръмп и Гугъл за разкриване на лична информация

В четвъртък жертви на Джефри Епстийн заведоха колективен иск срещу администрацията на Доналд Тръмп и Гугъл във връзка с разкриването на лична информация, съдържаща се в документите, свързани с покойния сексуален престъпник, които бяха публикувани през последните няколко месеца, съобщи Ен Би Си Нюз.

„Съединените щати, действайки чрез Министерството на правосъдието, направиха съзнателен избор да дадат приоритет на бързото разкриване на информация пред защитата на личния живот на жертвите на Епстийн", заявиха ищците, като добавиха, че Министерството на правосъдието „разкри самоличността на около 100 жертви на осъдения сексуален престъпник, публикувайки личната им информация и разкривайки ги пред целия свят".

Въпреки че по-късно правителството изтегли личната информация на жертвите от публично оповестените файлове, те заявиха, че „онлайн платформи като Гугъл непрекъснато я публикуват отново, отказвайки да се съобразят с молбите на жертвите да я премахнат".

„Жертвите сега са изправени пред нова травма. Непознати им се обаждат, пишат им имейли, заплашват безопасността им и ги обвиняват, че са в заговор с Епстийн, когато всъщност те са жертви", се казва в жалбата.

Министерството на правосъдието и Гугъл не отговориха веднага на исканията за коментар в четвъртък вечерта.

В писмо от 2 февруари до съдиите Ричард Берман и Пол Енгелмайер от Южния окръг на Ню Йорк американският прокурор Джей Клейтън заяви, че Министерството на правосъдието е „в процес" на премахване на документи, които съдържат „информация, позволяваща идентифицирането на жертвите".

„Министерството работи без почивка през целия уикенд от момента, в който бяха изразени първите опасения, свързани с жертвите", се посочва в писмото.

„Към момента министерството е премахнало няколко хиляди документи и медийни материали, които може да са съдържали неволно информация, позволяваща идентифицирането на жертвите."

В писмото се добавя, че Министерството на правосъдието „непрекъснато оценява своите процеси и прави допълнителни подобрения, когато е необходимо", за да отговори на опасенията на жертвите, като същевременно спазва Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн.

Президентът Доналд Тръмп подписа тази мярка като закон през ноември. Министерството на правосъдието даде гаранции, че ще защити личния живот на оцелелите при публикуването.

Ищците търсят минимални обезщетения от 1000 долара на оцелял от Министерството на правосъдието и наказателни обезщетения „в размер, достатъчен да накаже и възпре" Гугъл.

Групата също така поиска от съда да разпореди на Гугъл незабавно и трайно да премахне личната информация за оцелелите.

Оцелелите заявиха, че Гугъл разполага с технологичната възможност да премахва съдържание в отговор на правни искания относно чувствителна лична информация.

„Отказът на Гугъл да използва такива инструменти в този случай показва, че поведението им е безразсъдно, незачитащо благосъстоянието на ищеца и другите жертви", се казва в исковата молба.

Жертвите са уведомили Гугъл за „незаконното разкриване" многократно през февруари и март, се казва в жалбата, като се добавя, че съдържанието остава видимо.

Жертвите заявиха, че Министерството на правосъдието е нарушило Закона за защита на личните данни от 1974 г., като е разкрило информация без тяхно съгласие. Ищците също така заведоха граждански искове срещу Гугъл за нарушения на калифорнийския закон за нелоялна конкуренция, нарушаване на правото на личен живот и причиняване на емоционален стрес поради небрежност, както и за нарушения на калифорнийския граждански кодекс.

„Никой оцелял от сексуално насилие не бива да живее в страх, че някой непознат може да въведе името му в търсачката и веднага да разбере за най-тежката му травма. Но точно това се случи в този случай", заяви в изявление в четвъртък Джули Ериксън, един от адвокатите на ищците.

„Министерството на правосъдието отвори вратата, като незаконно разкри информация, позволяваща идентифицирането на жертвите, а Гугъл държи тази врата широко отворена, дори след като бяха предупредени за вредите, които причинява."