Русия обяви, че тази нощ е свалила 85 украински дрона

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 85 украински дрона над територията на Русия, предаде ТАСС, позовавайки се на Министерството на отбраната в Москва, пише БТА.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 московско време (22:00 ч. бълг. вр.) на 26 март до 7:00 (6:00 българско) на 27 март с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 85 украински безпилотни летателни апарата", се казва в сводката на ведомството.

Дроновете са били неутрализирани над района на столицата Москва, както и над териториите на Брянска, Ленинградска, Вологодска, Смоленска, Белгородска, Курска и Псковска област, над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров и над акваторията на Черно море, пояснява руското министерство на отбраната.

