Латвия ще изразходва най-малко 5% от БВП за отбрана от следващата година

Парламентът на Латвия одобри единодушно закон, според който страната ще отделя най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана годишно от 2027 г. с цел засилване на приноса си към НАТО, предаде ДПА.

Президентът Едгарс Ринкевичс, който внесе предложението, заяви, че е необходимо предвидимо и устойчиво финансиране на отбраната на фона на усложнената геополитическа обстановка.

С приемането на закона Латвия ще спази договореностите в НАТО от срещата на върха в Хага, Нидерландия, през юни миналата година. Тогава съюзниците се съгласиха да увеличат военните си разходи заради войната в Украйна и натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп за по-високи нива на разходите за отбрана.

Страните членове на НАТО стигнаха до варианта от поне 3,5% от БВП на година за отбрана, плюс 1,5% за съпътстващи разходи, например за инфраструктура. Новият латвийски закон обаче не прави подобно разграничение и предвижда общ праг от минимум 5%.

Латвия, която граничи с Русия и Беларус, възприема войната в Украйна като пряка заплаха за националната си сигурност. Страната планира да достигне равнище на отбранителните си разходи от около 4,91% от БВП тази година.