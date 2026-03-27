Съветът за сигурност на ООН ще заседава днес за войната с Иран по искане на Москва

По искане на Русия Съветът за сигурност на ООН ще има днес заседание при закрити врата във връзка с войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран, съобщи руски представител, цитиран от Франс прес и БТА.

Москва поиска срещата заради системни израелско-американски удари по обекти в Иран, включително по гражданска инфраструктура, заяви Евгений Успенски, прессекретар на постоянния представител на Русия при ООН.

"Руската федерация поиска консултации в Съвета за сигурност на ООН при закрити врата поради продължаващите удари срещу гражданската инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения", каза говорителят, като поясни, че заседанието е насрочено за 17:00 ч. московско време (16:00 ч. бълг. вр.).