Започна 48-часа предизборно мълчание в Сърбия заради провеждането на частични местни избори

От полунощ в Сърбия започна да тече 48-часов срок на предизборно мълчание за частичните местни избори, които ще се проведат в 10 общини, предават местните медии.

Местните избори са насрочени за 29 март и ще се проведат в общините Аранджеловац, Баина Баща, Майданпек, Бор, Кула, Смедеревска паланка, Кладово, Княжевац, Лучани и Севойно, съобщи РТС, цитиран от БТА.

Предишните местни избори в 10-те общини са се провели на 3 април 2022 г. и в съответствие с чл. 35 от закона за местните избори решението за свикване на избори се взема не по-рано от 150 дни и не по-късно от 45 дни преди изтичане на мандата на общинския съветник.

На 23 февруари председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич взе решение за свикване на частичния местен вот.

Днес Бърнабич призова всички участници в изборния процес да спазват предизборното мълчание.

Тя коментира, че предстоящите местни избори в Сърбия няма да са лесни.

„Мисля, че кампанията беше пълна с дезинформация и манипулация на информация. Тази вечер навлизаме в предизборно мълчание. Надявам се предизборното мълчание да бъде спазено, въпреки че вече виждам напълно ясни индикации от медиите, които подкрепят протестиращите срещу правителството, че ще нарушат предизборното мълчание. Същевременно съществува едно голямо неравенство в смисъл, че част от организациите на гражданското общество, както и част от чуждестранните посолства и тяхното чуждестранно влияние, със сигурност силно фаворизират участници в изборите, които са антиправителствено настроени, и че на практика всичко им е позволено, и че те извършват нарушения и сплашват избирателите", каза Ана Бърнабич пред телевизия K1.

Според закона за местните избори общинските съветници се избират за четири години, като изборите за общински съветници трябва да се проведат не по-късно от 30 дни преди края на мандата на общинските съветници, чийто мандат изтича, пояснява ТАНЮГ.

По време на двудневното предизборно мълчание е забранено провеждането на каквато и да е предизборна кампания и оказването на влияние върху волята на избирателите, предава сръбската редакция на "Евронюз".

Избирателните секции ще бъдат отворени от 7:00 до 20:00 часа местно време.

Резултатите от местните избори в Сърбия ще бъдат оповестени в срок от 96 часа от затварянето на избирателните секции.

Частничните местни избори, които ще се проведат на 29 март, протичат "в атмосфера на дългосрочна политическа поляризация, високо напрежение и практики, които възпрепятстват равенството на участниците в изборите", съобщи мониторинговата мисия на неправителствената организация „Църта". Организирането на граждани и студенти на местно ниво допринесе за по-голямата несигурност на изборите, а „Църта" регистрира десетки случаи на натиск, нападения и негативни кампании срещу студенти, опозиционни активисти, журналисти и граждани, пише в. "Данас".