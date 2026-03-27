Трима души загинаха при катастрофа на хеликоптер на остров Кауаи в Хавай

Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Хеликоптер се разби снощи на плаж на хавайския остров Кауаи в САЩ, като загинаха трима души, а двама бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, пише БТА.

На борда е имало петима души - пилот и четирима пътници. Официално е потвърдено за трима загинали. Двамата оцелели са превозени в медицински център "Уилкокс". Полетът е бил извършен от компанията "Еърборн Авиейшън". Хеликоптерът е катастрофирал на плажа Калалау в На Пали на северния бряг на острова.

Туристическите полети с хеликоптери са популярен начин за разглеждане на труднодостъпното крайбрежие на На Пали, известно със своите стръмни скали, плажове и водопади, до което може да се достигне основно пеша или по вода от океана.

