САЩ актуализира списъка с най-опасни страни за американци

Държавният департамент на САЩ продължава да актуализира своите предупреждения за пътуване, тъй като конфликтът с Иран и напрегнатите отношения с други държави продължават да се разрастват по целия свят.

Американците, пътуващи в чужбина, могат да станат обект на произволни арести или нападения, предупреди ведомството.

В своята интерактивна карта на света ведомството е обозначило няколко държави от Близкия изток като небезопасни за пътуване от страна на американци. Саудитска Арабия, Оман, Кувейт и Бахрейн са преминали от ниво 2 на ниво 3 в предупрежденията, което означава, че американците трябва да проявяват предпазливост или изобщо да преосмислят пътуванията си до тези места, съобщи първо вестник „Ню Йорк Пост".

Иран е определен като дестинация от „Ниво 4: Не пътувайте", като американците са изложени на риск от неоснователно задържане, насилие и отвличане на фона на безредиците там.

Миналата седмица Държавният департамент издаде световна предупредителна сигнализация за сигурност, в която предупреди американците да бъдат предпазливи по отношение на заплахите от групи, свързани с Иран.

„Отсега нататък, въз основа на информацията, с която разполагаме за вас, дори парковете, зоните за отдих и туристическите дестинации навсякъде по света вече няма да бъдат безопасни за вас", предупреди иранският бригаден генерал Аболфазл Шекарчи американците и израелците по иранската държавна телевизия.

Страните с предупреждение от ниво 4 („Не пътувайте") включват Афганистан, Хаити, Ирак, Либия, Русия, Сомалия, Судан, Украйна и Йемен.

САЩ може да нямат консулско присъствие в тези държави, а американските граждани там биха могли да имат затруднения при достъпа до услуги. Русия, в частност, е известна с това, че от години задържа американци неоснователно.

Страните с предупреждение от ниво 3 – което означава, че американците трябва да преосмислят пътуването си – включват Бахрейн, Колумбия, Хондурас, Израел, Никарагуа, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Венецуела.

Страните, в които американците трябва да проявяват повишена предпазливост (ниво 2), включват Куба, Доминиканската република, Франция, Гренландия, Италия, Мексико и Обединеното кралство.

Части от Мексико са определени като зони от ниво 4, включително Синалоа и Колима, докато други щати като Халиско и Баха Калифорния са определени като ниво 3 поради дейността на наркокартелите.

Държавният департамент препоръчва на пътуващите да се регистрират в програмата „Smart Traveler Enrollment Program", която информира американците чрез имейли и предупреждения от американските посолства и консулства в чужбина.