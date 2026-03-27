Иран обмисля да създаде атомна бомба, междувременно Тръмп иска да им прати 10 000 войници

Твърдолинейните кръгове в Иран засилват натиска за разработване на ядрено оръжие на фона на рязката ескалация в конфликта с Израел и САЩ, съобщава "Дейли Мейл". През последните дни иранските държавни медии все по-открито поставят под въпрос членството на страната в Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), като дори обсъждат възможността Техеран да се насочи към създаване на атомна бомба. Тази тема доскоро беше табу в публичното пространство.

Междувременно САЩ обмислят изпращането на допълнителни 10 000 войници в Близкия изток по искане на президента Доналд Тръмп, докато Обединените арабски емирства лобират за започването на международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки. Въпреки това редица съюзници на Вашингтон засега отказват да се включат с военноморски сили.

Промяната в тона в Иран идва след сериозни размествания във властта. След смъртта на върховния лидер Али Хаменей на 28 февруари, влиянието на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) значително се е увеличило, а с него и тежестта на по-радикалните позиции в управлението, пише Тurkiyetoday. Според източници от иранския политически елит, макар да няма официално решение за разработване на ядрено оръжие, все повече влиятелни фигури поставят под съмнение досегашната стратегия и настояват за рязка промяна.

Паралелно с това Израел обяви, че е извършил мащабна вълна от удари в сърцето на Техеран, насочени срещу правителствена инфраструктура. Военните действия допълнително засилват усещането в Техеран, че страната е изправена пред екзистенциална заплаха – фактор, който традиционно се разглежда като потенциален катализатор за ядрена ескалация.

В този контекст идеята за излизане от ДНЯО вече се обсъжда открито. Консервативни фигури, свързани с IRGC, настояват Иран да прекрати участието си в договора, като запази възможността за развитие на гражданска ядрена програма. Някои коментатори дори твърдят, че страната трябва или да създаде, или да придобие ядрено оръжие, за да гарантира сигурността си.

Международната агенция за атомна енергия предупреждава за сериозни рискове, след като удари са били нанесени в близост до ядрената централа в Бушер. Според генералния директор Рафаел Гроси евентуално увреждане на съоръжението може да доведе до мащабна радиационна авария с последици далеч извън границите на Иран.

Всичко това се случва на фона на продължаващата военна кампания, започнала с американско-израелска офанзива в края на февруари, която вече е взела над 1300 жертви.