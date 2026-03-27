Турски изтребители са нарушили въздушното пространство на Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от Генералния щаб на националната отбранa (ГЕЕТА), пише БТА.

Седем самолета на турските военновъздушни сили са навлезли вчера в различни райони на Егейско море, предимно в североизточната и югоизточната му част. Самолетите са били четири изтребителя F-16, два безпилотни UAV и един самолет за военновъздушно наблюдение CN-235.

Засечени са девет нарушения на въздушното пространство, седем от които са направени от безпилотния самолет.

Турските военни самолети не са били въоръжени. Всичките са били прехванати от гръцки изтребители, съобразно международното право и плана за действие на военновъздушните сили.