100 дни от началото на специалния митнически режим на остров Хайнан

Специалният митнически режим на целия остров Хайнан като зона за свободна търговия отбелязва 100 дни от началото си. Благодарение на уникалното си географско разположение и приоритетните политики все повече стоки влизат и излизат от Китай през Хайнан и значително се увеличава външната търговия. Новият режим, който влезе в сила на 18 декември миналата година, вече носи осезаеми ползи за развитието на предприятията, пише КМГ.

Към момента над 180 държави и района са инвестирали в Хайнан. Граждани на 86 държави могат да пътуват до Хайнан без виза. Освен това островът има самостоятелни партньорства за свободна търговия с 43 други пристанища в света.

По-отвореният Хайнан се превръща в гореща дестинация за глобалните инвестиции.