Частните фирми стимулират висококачествен растеж

Стремежът на Китай към висококачествено развитие все повече се задвижва от частните предприятия. Те съчетават технологични пробиви с по-силна регионална свързаност и играят нарастваща роля в индустриалното обновяване и устойчивостта на веригите за доставки. Тази тенденция се проявява в момент, когато националните усилия за модернизация на индустриалните вериги и укрепване на реалната икономика създават нови възможности за частните производители да се изкачват по веригата на стойността, съобщава КМГ.

В производствения сектор, например, компанията Silvery Dragon Group Co Ltd от Тиендзин разширява присъствието си по веригата на стойност на предварително напрегнатите материали. Предприятието доставя ключови компоненти за мащабни инфраструктурни проекти в цялата страна. В момента компанията е водещото предприятие в Китай, способно да предлага интегрирани решения. Те обхващат предварително напрегнати материали, компоненти от предварително напрегнат бетон и специализирано оборудване. Освен това компанията предоставя технически услуги, цифрово инженерство, мониторинг на експлоатацията и поддръжката, заяви Сие Джъфън, председател на групата.

Самостоятелно разработените ултра-високоукрепени предварително напрегнати стоманени въжета на компанията имат якост на опън между 2100 и 2400 мегапаскала. Те вече се използват в големи проекти за магистрали и железопътни мостове, като повишават носимоспособността на конструкциите и оптимизират инженерния дизайн. Според Сие Джъфън компанията е постигнала независими иновации по целия производствен цикъл на тази индустриална верига. Това включва контрол на процеса при топене на телени пръти в горната част на веригата, прецизна обработка на предварително напрегнати продукти и интелигентно производство на бетонни компоненти в долната част на веригата.

Групата Silvery Dragon също участва в разработването и актуализирането на десетки национални и индустриални стандарти. Сред тях е и високоскоростната железопътна плоча CRTS III. Нейното разработване преодолява дългогодишни технологични ограничения и се превърна във важна технологична опора за международните проекти на Китай за високоскоростни железници.

Освен в традиционната инфраструктура компанията разширява дейността си и в сектора на вятърната енергия. Това се вписва в националните цели за намаляване на въглеродните емисии. Групата разработи системи за управление на напрегнатото строителство и интелигентно наблюдение на хибридни вятърни кули. Тези системи позволяват наблюдение в реално време, интелигентна диагностика и автоматизирана поддръжка, като същевременно повишават безопасността и издръжливостта на конструкциите. „Ще продължим да инвестираме във вятърни и фотоволтаични проекти в страната и в чужбина, като насърчаваме стратегия за зелено развитие, насочена към въглеродна неутралност в реалната икономика", заяви Сие Джъфън.

Докато производствените предприятия укрепват индустриалните си основи чрез технологични иновации, частните компании в логистичния сектор ускоряват растежа си чрез разширяване на международните железопътни услуги. YXE Trading Service Group управлява железопътната услуга YXE China Railway Express. Компанията предоставя интегрирани услуги за международна търговия и логистика, които свързват Китай с Централна Азия и Европа.

През 2025 г. броят на пътуванията на товарните влакове Китай–Европа по маршрута Иу–Синдзян–Европа надхвърли 3000. Всички основни оперативни показатели достигнаха рекордни нива. До края на миналата година бяха открити 26 международни железопътни товарни маршрута. Общият брой на извършените курсове надхвърли 14 900, като бяха превозени 1,22 милиона контейнера.

Според компанията стоките с висока добавена стойност заемат все по-голям дял от товарите. Сред тях са фотоволтаични модули, компоненти за превозни средства с нови енергийни източници и интелигентно оборудване.

Безопасността остава в центъра на разширяването на услугата, заяви Фън Сюбин, председател на YXE Trading Service Group. Въведени са мерки като система за управление на безопасността по цялата логистична верига, механизми за динамично ценообразуване и по-тясна международна координация. Според него те помагат за справяне с предизвикателства като загуба на товари, повреди и регулаторни несъответствия при трансграничните операции. „В бъдеще ще продължим да изграждаме железопътни услуги, които са безопасни, дигитални и зелени. Целта е да подкрепяме по-ефективни, устойчиви и сигурни международни логистични коридори", заяви още председателят на групата.