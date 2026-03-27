Азиатският форум „Боао" ще бъде закрит днес Снимка: Китайска медийна група

Азиатският форум „Боао" за 2026 г. ще бъде закрит днес. В рамките на четиридневното събитие се състояха над 50 форумни прояви, като участниците проведоха задълбочен диалог и обмен на мнения по ключови предизвикателства и неотложни въпроси, пред които са изправени Азия и светът, съобщи КМГ. 

Перспективите за развитието на Китай бяха сред основните теми на тазгодишната среща. Настоящата година бележи началото на периода на 15-ия петгодишен план, като форумът организира над 10 специализирани събития, посветени на висококачественото развитие на Китай, инвестициите в страната и свободната търговска зона на Хайнан. Участниците дадоха висока оценка на ролята на Китай, който чрез стабилното и предвидимо развитие продължава да внася сигурност и положителна енергия в световната икономика.

Според участниците четирите глобални инициативи, предложени от Китай, предоставят цялостна рамка за изграждането на по-приобщаващ, по-сигурен и по-устойчив свят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

