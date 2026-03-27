Китай публикува „Доклад за глобалния индекс за зрялост на отворената наука“

На 26 март, в рамките на годишната среща на форума „Джунгуанцун", се проведе Международен подфорум за отворена наука. По време на събитието беше представен „Доклад за глобалния индекс за зрялост на отворената наука".

Според доклада Китай отбелязва бърз напредък в областта на отворената наука. През 2024 г. страната заема първо място в света. Международни експерти дават висока оценка на иновационната среда и нивото на научно сътрудничество в страната, пише КМГ.

Докладът посочва, че степента на зрялост на отворения достъп отразява както публичната достъпност на научните знания, така и участието в международното сътрудничество. В периода 2014–2024 г. този показател в световен мащаб бележи постепенен, но устойчив ръст. От 2019 г. насам Китай и САЩ последователно заемат водещи позиции в класацията.