Кувейт заяви, че атака с дронове е нанесла щети на главното пристанище в страната

Пристанищните власти на Кувейт заявиха, че главното търговско пристанище на страната - "Шувайх", е било обект на "вражеско" нападение с дронове в ранните часове днес, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Атаката срещу пристанището е причинила материални щети, но няма данни за жертви, се посочва в изявление на властите, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Междувременно израелската армия съобщи, че е извършила мащабни удари в иранската столица Техеран. "Армията завърши серия от мащабни удари, насочени срещу инфраструктурата на иранския режим в сърцето на Техеран", се казва в изявлението, без да се уточняват подробности.

Израелските военни уточниха, че са били поразени обекти, използвани за производство на оръжия, включително балистични ракети. Съобщава се и за удари по цели в Западен Иран, сред които ракетни установки и складове, определени като заплаха за Израел.