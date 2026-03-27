Китай предприема мерки за насърчаване на зелено развитие на частния сектор

Министерството на екологията и околната среда на Китай съобщи, че ще задълбочи сътрудничеството с финансовите регулатори и институции с цел съвместно насърчаване на зеления и нисковъглероден преход на частните предприятия, съобщава КМГ.

Ще бъдат положени усилия за гарантиране на ефективното функциониране на националния въглероден пазар и на националния пазар за търговия с доброволно намаляване на емисиите на парникови газове. Предвижда се също подпомагане на частните предприятия да превръщат излишните квоти за емисии във финансови активи, както и ускорено извеждане от употреба на остарели производствени мощности чрез пазарни механизми.

Министерството ще подобри и използването на фискалните средства, като насочи повече ресурси към ключови области като контрола върху замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и управлението на околната среда в селските райони.