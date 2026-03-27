ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев призова софиянци да се включат в пролетнот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22551467 www.24chasa.bg

Китай предприема мерки за насърчаване на зелено развитие на частния сектор

КМГ

1704
Китай предприема мерки за насърчаване на зелено развитие на частния сектор Снимка: Китайска медийна група

Министерството на екологията и околната среда на Китай съобщи, че ще задълбочи сътрудничеството с финансовите регулатори и институции с цел съвместно насърчаване на зеления и нисковъглероден преход на частните предприятия, съобщава КМГ. 

Ще бъдат положени усилия за гарантиране на ефективното функциониране на националния въглероден пазар и на националния пазар за търговия с доброволно намаляване на емисиите на парникови газове. Предвижда се също подпомагане на частните предприятия да превръщат излишните квоти за емисии във финансови активи, както и ускорено извеждане от употреба на остарели производствени мощности чрез пазарни механизми.

Министерството ще подобри и използването на фискалните средства, като насочи повече ресурси към ключови области като контрола върху замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и управлението на околната среда в селските райони.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта