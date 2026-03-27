Китай ще оптимизира средата за потребление на чужденци и ще стимулира износа на туристически услуги

Китай ще оптимизира средата за потребление на чужденци и ще стимулира износа на туристически услуги СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На редовна пресконференция на китайското Министерство на търговията бяха представени „Мерки за стимулиране на износа на туристически услуги и увеличаване на потреблението от чуждестранни граждани". Новият пакет има за цел да активизира потребителския потенциал на чуждестранните туристи, посещаващи Китай.

Туристическите услуги остават най-малкият сегмент в търговията на услуги на страната, като обемът на внос и износ заема около една четвърт от общата търговия с услуги. През 2025 г. износът на туристически услуги достига 393,98 млрд. юана, което представлява ръст от 49,5% на годишна база, пише КМГ. 

През последните години Китай въведе редица мерки за стандартизиране на услугите, облекчаване на визовия режим и интернационализация на плащанията. Страната също така подобри средата за потребление, което повиши нейната привлекателност за чуждестранни туристи. Пътуванията до Китай се превръщат в нова тенденция сред международните посетители.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

