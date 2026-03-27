ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Вашингтон Пост": САЩ са изразходили стотици ракети...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Над 200 институции ще участват в Китайското международно изложение за образование

992
Снимка: Китайска медийна група

Повече от 200 университета и образователни институции от 26 държави и региона ще участват в Китайското международно изложение за образование 2026 г., което ще се проведе от 10 до 20 април, съобщи КМГ. 

Събитието, организирано от Китайския център за академичен обмен към Министерството на образованието, ще се състои в Пекин, Чънду, Джънджоу, Ухан и Шанхай, като ще предостави на студенти и семейства директен достъп до образователни ресурси в чужбина. Изложението има за цел да преодолее недостатъчния достъп до информация, с който се сблъскват семействата, обмислящи обучение зад граница.

Форумът „Образование в чужбина – Китай 2026" ще се проведе на 10 април. По време на събитието официално ще бъде стартирана обновена национална платформа за заетост на завърналите се от чужбина, както и специална онлайн пролетна програма за подбор на кадри сред тях.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

