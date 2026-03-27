В Пекин бе открита Китайската конвенция за научна фантастика

Днес в парка „Шоуган" в Пекин беше открита Китайската конвенция за научна фантастика за 2026 г. По време на церемонията бе официално представен „Доклад за индустрията на научната фантастика в Китай за 2026 г.", който предлага задълбочен анализ на тенденциите и развитието в сектора. Според доклада през 2025 г. общите приходи в индустрията достигат 126,1 млрд. юана, което представлява ръст от 15,7% на годишна база. За трета поредна година секторът надхвърля прага от 100 млрд. юана, съобщи КМГ.

Като едно от паралелните събития на годишната сесия на форума „Джунгуанцун", конвенцията се провежда от 27 до 29 март в Пекин. Тазгодишното издание е под мотото „Научни мечти, създаване на бъдещето" и с тема „Десет години събиране, интелигентно начало на нова ера". Програмата включва над 20 събития, сред които церемония по откриването, тематични форумни сесии, инициативи за насърчаване на индустрията и разнообразни масови мероприятия.