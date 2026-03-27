Германският външен министър: САЩ и Иран планират директна среща

3480
Германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че САЩ и Иран са имали непреки преговори и че представители на двете страни планират да се срещнат скоро в Пакистан, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Според информацията, с която разполагам, е имало непреки контакти и е извършена подготовка за директна среща", която би могла да се състои скоро в Пакистан, каза Вадефул пред радио "Дойчландфунк".

Според него, както изглежда, изходните позиции на Вашингтон и Техеран вече са обменени писмено чрез посредници, посочва сп. "Шпигел". Това е положителен знак, коментира Вадефул и наблегна на важното значение на самия факт, че двете страни в конфликта разговарят.

