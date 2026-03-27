Държавният секретар на САЩ пристигна във Франция за срещата на Г-7

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес във Франция, за да участва във втория ден от срещата на външните министри на страните от Г-7, предаде Франс прес.

Фокусът на разговорите е върху войната в Близкия изток и нейните икономически последици в световен мащаб.

Това е първото чуждестранно посещение на Марко Рубио, откакто Съединените щати и Израел предприеха военната си операция срещу Иран, отбелязва АФП.

Очаква се Рубио да обсъди с външните министри на Германия, Обединеното кралство, Канада, Франция, Италия и Япония каква помощ са готови да окажат страните им на САЩ за отварянето на Ормузкия проток.