ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа премести движението при км 109 на АМ "Т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Четири деца пострадаха при тежка катастрофа с училищен микробус в Румъния

Снимка: Pixabay

Петима души са пострадали след тежка катастрофа тази сутрин между училищен микробус и камион в Южна Румъния. Четири деца и един възрастен са откарани в болница след катастрофата, станала малко преди 8:00 ч. местно (и българско) време в района на селището Търтъшещ в окръг Дъмбовица, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

От Окръжния инспекторат на полицията в Дъмбовица уточниха, че пътно-транспортното произшествие е засегнало 13 души – 11 деца и двама възрастни. Всички участници в инцидента са прегледани на място, а четири деца и един възрастен са откарани в две болници за допълнителни изследвания.

Окръжният инспекторат на полицията в Дъмбовица разследва обстоятелствата около инцидента.

Задействан бе специалният протокол за намеса при тежки катастрофи, като на мястото бяха изпратени 11 екипа на Мобилната служба за спешна помощ (SMURD) и оборудване за освобождаване на заклещени. На мястото на инцидента пристигнаха и пет линейки от Окръжната служба за спешна помощ. Хеликоптер на SMURD също е приведен в действие, съобщава Аджерпрес.

Пътното движение в зоната на катастрофата бе преустановено, а след 9:00 ч. бе пуснато отново, информира Аджерпрес.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

