Белият дом обмисля да изпрати още 10 000 войници в Близкия Изток

Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още 10 000 войници в Близкия Изток през идните дни, твърди високопоставен представител на Министерството на отбраната на САЩ, цитиран от изданието "Аксиос".

Ако администрацията на Доналд Тръмп изпрати допълнителни войски, то значително ще се увеличи размерът на американските военни в региона. Това е още един сигнал, че САЩ обмисля сухопътна операция в Иран.

Новините идват на фона на твърденията на Тръмп, че САЩ и Иран преговарят за край на войната. Властите в Иран все още не са се съгласили на високопоставена среща със САЩ и подозират, че дипломатическият натиск от страна на американците е "трик".

Представителят на Министерството на отбраната на САЩ коментира още, че решението вероятно ще бъде взето следващата седмица. Войските ще бъдат от различни бойни единици от тези, които вече са в региона.

Тръмп все още не е взел решение дали да пристъпи към някой от тези сценарии, но според източници той е готов да засили натиска, ако преговорите с Иран не дадат скоро осезаеми резултати.

Очаква се в Близкия Изток да пристигнат допълнителни подкрепления, включително няколко ескадрили изтребители и хиляди войници, през следващите дни и седмици.

Една експедиционна единица на морската пехота ще пристигне тази седмица, а друга в момента се разполага на място.

Командният състав на 82-ра въздушнодесантна дивизия е получил заповед да се разположи в Близкия Изток заедно с пехотна бригада, състояща се от няколко хиляди войници.