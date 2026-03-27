Разгневени републиканци напуснаха таен брифинг за Иран заради промяна във военните цели на САЩ

Разгневени републиканци напуснаха демонстративно класифициран брифинг за Иран в сряда на фона на опасения, че САЩ се готвят да нахлуят в страната, докато Техеран отказва мирните предложения на президента Доналд Тръмп.

С почти 7000 американски сухопътни войници, които са разположени или са на път към Близкия изток – включително от 82-ра въздушнодесантна дивизия на армията и морската пехота, спекулациите около бързо развиващите се планове на Тръмп за войната се засилват, пише "Дейли Мейл".

Конгресменката Нанси Мейс напусна по-рано, заявявайки, че „бяхме подведени", докато председателят на комисията и привърженик на Тръмп Майк Роджърс предупреди, че „не получаваме отговори", след като ръководството на Пентагона изнесе брифинг пред Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите.

Източник от самата зала разкри нови стряскащи подробности, включително променящ се набор от цели, различни от публично обявените от администрацията.

„Казаха ни, че ядрените оръжия не са военна цел", заяви той, отбелязвайки, че Пентагонът многократно е твърдял обратното.

Случаят идва, след като Тръмп удължи крайния срок за Техеран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред унищожаване на енергийната си инфраструктура с 10 дни – до 6 април.

Законодателят, пожелал анонимност, призова Белия дом да отговори на въпроси относно остров Харк – ключовия нефтен център на Иран. Той подчерта, че администрацията трябва да даде яснота за плановете си, особено по отношение на остров Харк и сухопътните войски.

„Американските въоръжени сили имат четири ясно определени цели в операция „Епична ярост": да унищожат балистичния ракетен потенциал на Иран, да ликвидират флота му, да гарантират, че терористичните му проксита повече няма да дестабилизират региона, и да осигурят, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие", казва още източникът.

Иран е започнал да укрепва остров Харк в очакване на евентуална сухопътна инвазия на САЩ. Поставени са капани, включително противопехотни и противотанкови мини.

Островът, през който преминава 90% от иранския износ на петрол, се намира дълбоко в Персийския залив, а евентуалното му превземане би представлявало сериозна стратегическа промяна във войната.

Американски официални лица са предупредили администрацията, че сухопътна операция за превземането на острова крие значителни рискове, включително възможност за голям брой американски жертви.

„Искаме да знаем повече за това какво се случва", каза председателят на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите Майк Роджърс. „Просто не получаваме достатъчно отговори", добави той.

Председателят на Комисията по въоръжените сили в Сената Роджър Уикър сподели същото мнение след своя брифинг.

„Разбирам защо би казал това", заяви Уикър пред "Политико" по повод коментарите на Роджърс.