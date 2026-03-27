Зеленски в Саудитска Арабия подписа споразумение за сътрудничество в отбраната

Украйна и Саудитска Арабия сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което полага основите за бъдещи договори, технологично сътрудничество и инвестиции, съобщи в личния си профил във фейсбук президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Саудитска Арабия. Володимир Зеленски в Саудитска Арабия. СНИМКИ: Личен профил във фейсбук

Договорът е бил подписан преди срещата му със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Зеленски също така се срещна с украински военни експерти, които в момента са в Саудитска Арабия, за да обсъдят ключови изисквания за укрепване на противовъздушната отбрана в региона, съобщи Укринформ. Володимир Зеленски в Саудитска Арабия. СНИМКИ: Личен профил във фейсбук

"Срещнах се с нашите военни експерти, които са в Саудитска Арабия повече от седмица. Момчетата докладваха за първите резултати от работата си и споделиха заключения както на оперативно, така и на по-широко ниво. Основната задача на нашите експерти по противовъздушна отбрана в този регион е да идентифицират предизвикателствата и да определят какви промени са необходими, за да се засили защитата на хората и живота от иранските дронове "Шахед" и ракети. Благодарен съм на момчетата за изключително бързата и задълбочена работа. Има конкретни стъпки, които можем да предприемем заедно с нашите партньори", заяви украинският президент. Володимир Зеленски в Саудитска Арабия. СНИМКИ: Личен профил във фейсбук

Зеленски отбелязва, че "дори за толкова кратко време украинските експерти успяха да споделят богат опит и да демонстрират как ние в Украйна защитаваме живота и инфраструктурата си. Експертизата на Украйна е уникална и призната като такава и затова всички са толкова заинтересовани от нашите технологии и опит. Готови сме да подкрепим защитата на онези, които ни помагат да защитим независимостта си. Обсъдихме ключовите елементи, необходими за укрепване на способностите на Саудитска Арабия за противовъздушна отбрана. Това се отнася преди всичко до подходите за сваляне на дронове. Украйна е готова за дългосрочно и взаимноизгодно сътрудничество. Гордея се с нашия народ и силата на Украйна".

Зеленски заяви още, цитиран от Укринформ, че 228 украински военни експерти в момента работят в Близкия изток, предаде БТА.