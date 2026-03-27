Синдикат определи като подигравка новата минималната заплата от 920 евро в Гърция

Синдикатът на служителите в публичния сектор в Гърция АДЕДИ отправи остра критика към правителството по повод обявеното увеличение на минималната работна заплата в страната, като го определи като „подигравка към работещите", съобщи БТА по информация на обществената телевизия ЕРТ.

Според синдиката увеличението от 880 на 920 евро, което предстои да влезе в сила от 1 април т. г., не отговаря на нарасналите разходи за живот.

В позицията на АДЕДИ се посочва, че увеличението на минималното брутно възнаграждение с 40 евро реално се свежда до около 30-34 евро месечно след удръжките за данъци и осигуровки, което пък се равнява на около 1 евро на ден. Според синдиката това не може да компенсира растящите цени на основни стоки и горива.

Паралелно с това синдикалната организация поставя редица искания, сред които увеличения на заплатите и пенсиите, които да покриват разходите за живот, възстановяване на допълнителните заплати в държавния сектор, намаляване на работното време до 35 часа седмично, както и мерки срещу поскъпването на цените и данъчната тежест, информира ЕРТ.

Съобщението на синдиката, цитирано от ЕРТ, завършва с призив за масово участие в планирана протестна акция на 3 април пред сградата на гръцкото Министерство на финансите, както и в 24-часова национална стачка на 13 май т.г.

Най-големият национален синдикат в Гърция, представляващ работниците в частния сектор – ГСЕЕ, също обяви за недостатъчно увеличението на минималната работна заплата в страната на 920 евро от 1 април.