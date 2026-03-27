Мексико установи три източника на петролно замърсяване в Мексиканския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мексиканските власти идентифицираха в Мексиканския залив три източника на петролно замърсяване, които са засегнали крайбрежията на щатите Табаско, Веракрус и Тамаулипас, предаде БТА по информация на испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Министърът на военноморските сили адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес заяви, че първият замърсител е частен кораб, който вероятно е изхвърлил петролни продукти в близост до пристанището Коацакоалкос. Властите проучват 13 плавателни съда, преминали през района. Четири от тях остават в мексикански води и се проверяват, а за останалите е поискано международно съдействие.

Две зони на морското дъно, от които нефт изтича по естествен път, са допринесли за общото замърсяване. Според властите ветровете и морските течения са пренесли петрола на северозапад, което е довело до замърсяване на крайбрежията на трите щата.

До момента са събрани около 430 тона въглеводороди и са почистени 223 километра плажна ивица. В операцията участват над 2200 души, четири самолета, седем кораба, 12 лодки, въздушни и подводни дронове. Наблюдението обхваща около 600 километра брегова линия.

Държавната петролна компания на Мексико е ангажирала около 300 местни жители в почистването и е осигурила финансова и логистична подкрепа за рибарските общности.

Министърът на околната среда Алисия Барсена съобщи, че ще бъдат подадени жалби до прокуратурата срещу отговорните лица и че ще бъде създадена постоянна екологична обсерватория в Мексиканския залив за предотвратяване на бъдещи инциденти.

По данни на властите засега не са установени сериозни екологични щети, но оценката на въздействието върху флората и фауната продължава.