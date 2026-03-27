Разследват атака с коктейли "Молотов" срещу Руския дом в Прага

Чешката полиция обяви, че разследва атака с коктейли "Молотов", срещу Руския дом в Прага - център за култура и наука, предаде БТА по информация на Франс прес.

„От четвъртък вечерта разследваме нападение, при което някой е хвърлил няколко коктейла "Молотов" срещу Руския дом", каза тя и уточни, че извършителят за момента не е установен.

Директорът на Руския дом Игор Гиренко потвърди пред ТАСС, че атаката е извършена тази нощ.

„Чист късмет е, че три от шестте коктейла "Молотов" не са се взривили", каза той, отбелязвайки, че взривните комплекти са попаднали вътре в сградата, и благодарейки на чешката полиция и пожарникарите за бързата им реакция.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова осъди пред ТАСС атаката като „варварски акт".

Заместник-директорът на руската Агенция за международно културно сътрудничество „Россотрудничество" Павел Шевцов заяви пред РИА Новости, че „това е било планирано умишлено нападение". „Смятаме (случилото се) за терористична атака", каза той.