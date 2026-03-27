Иран върна три кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток

Революционната гвардия на Иран съобщи в петък, че е върнала три кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, като добави, че маршрутът е затворен за плавателни съдове, пътуващи до и от пристанища, „принадлежащи на съюзници и поддръжници на ционистко-американските врагове", пише Тurkiyetoday.

„Тази сутрин, след лъжите на корумпирания президент на САЩ, който твърдеше, че Ормузкият проток е отворен, три кораба на различни държави бяха върнати след предупреждение от военноморските сили на КСИР", се казва в изявление на гвардията.

„Движението на всякакви плавателни съдове към и от пристанища на произход, принадлежащи на съюзници и поддръжници на ционистко-американските врагове, към която и да е дестинация и през който и да е коридор, е забранено", се допълва в съобщението.

По-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че са щели да направят "подарък" на САЩ, като допуснат поне осем петролни танкера да преминат през Ормузкия проток по-рано през седмицата.

По думите му, този ход би представлявал сигнал към САЩ, че Техеран подхожда сериозно и демонстрира готовност за надеждни преговори.