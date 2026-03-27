В Испания задържаха 18 души за ДДС измами при търговия с алкохол за близо 33 млн. евро

Испанската полиция задържа 18 души, заподозрени за участие в престъпна мрежа, извършила измами с данъка върху добавената стойност (ДДС) за 32,8 милиона евро, в рамките на схема, свързана с внос на алкохол от няколко страни членки на ЕС, съобщи на сайта си Европейската прокуратура.

Смята се, че петима от арестуваните са ръководители на криминалната групировка.

В хода на операцията, която е осъществена по искане на Европейската прокуратура, са претърсени 12 обекта в провинциите Барселона, Тарагона и Валенсия, включително помещенията на фирми, жилища на заподозрени лица и данъчни складове. Правоприлагащите органи са наложили запор върху банкови сметки на 60 физически и юридически лица, както и върху 40 недвижими имота. Конфискувани са били автомобили и 430 000 евро в брой.

Бяха извършени конфискации и на територията на Белгия.

В хода на разследването бе установено, че престъпната организация е използвала регистрирани в Белгия, Португалия и Испания кухи фирми, които са издавали фалшиви фактури, за да се избегне плащането на мита и ДДС при продажбата на голямо количество алкохолни напитки на испанския пазар.

За измамите са били използвани и два испански данъчни склада – обекти, в които могат да се съхраняват определени акцизни стоки, без веднага да се плащат налози. ДДС се заплаща само когато тези стоки напуснат складовете за търговско разпространение.

Алкохолът е бил изкупуван от базирани в Испания измамни посредници, които са били контролирани от организацията. Посредниците са поемали задължението за заплатят ДДС, но са изчезвали, без да изпълнят данъчните си задължения. След това алкохолът е бил продаван на верига от кухи фирми, използващи фалшиви фактури, за да прикрият измамната схема. Накрая спиртните напитки са били разпространявани на испанския пазар чрез дистрибутори, които също са били контролирани от престъпната мрежа.

Смята се, че схемата е позволила незаконна печалба от приблизително 32,8 милиона евро между 2019 и 2025 г., причинявайки еквивалентни щети на испанската държава и бюджета на ЕС, а печалбите са били изпрани. Една от разследваните компании е имала връзки с островите Търкс и Кайкос, британска отвъдморска територия.