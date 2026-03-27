Грузия е готова да рестартира отношенията си със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителят на Бюрото за Европа и Евразия на Държавния департамент на САЩ Питър Андреоли обсъди с външния министър на Грузия Мака Бочоришвили ролята на САЩ в Южен Кавказ и настоящите процеси в региона, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

На срещата в Тбилиси бяха засегнати и актуалните въпроси от сътрудничеството между Грузия и САЩ. Беше обърнато внимание на Средния коридор и ролята на Грузия като регионално свързващо звено в транспортния възел, предаде БТА.

Обсъдена беше и решителната поддръжка на САЩ на суверенитета и териториалната цялост на Грузия.

Бочоришвили отново потвърди желанието и готовността на Грузия да рестартира отношенията си със САЩ и да възобнови стратегическото си партньорство с тях.