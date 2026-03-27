Гърция обучава първия си космонавт, а студенти в Солун създадоха наносатели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път Гърция ще има представител в програмата за обучение на астронавти на Европейската космическа агенция (ЕСА), съобщава БТА по информация на гръцките медии.

Първият гръцки космонавт Адрианос Големис влиза в програмата през април, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

На пресконференция, състояла се по-рано тази седмица, министърът на цифровото управление Димитрис Папастериу е отбелязал, че участието на Големис в проекта е част от цялостната стратегия на страната да придобие по-голям опит в проучванията на космоса.

Големис има медицинско образование и е бил начело на медицинския екип, който се е грижил за европейските космонавти в ЕСА, като е проучвал последствията върху човешкото тяло при престой в космоса.

Първият етап на обучението му ще бъде три месеца и ще включва запознаване с Международната космическа станция.

Следващият, по-сериозен етап, ще бъда с продължителност една година и ще започне, когато Гърция реши да участва с астронавт в някоя проучвателна мисия, посочва "Катимерини".

Наскоро, с решение на Министерството на цифровото управление и изкуствения интелект, участието на Гърция в изследователските и развойни програми на ЕСА беше удвоено, надхвърляйки 66 млн.евро за тригодишен период.

Гръцки компании, изследователски центрове и университети вече участват в различни проекти за изследване на космоса.

В края на тази седмица се очаква да бъде изстрелян първият наносателит, проектиран и създаден изцяло от студенти, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Проектът е реализиран от Солунския университет "Аристотел" и ще бъде представен на специално събитие в неделя - 29 март.

Очаква се наносателитът "ПийкСат" (PeakSat) да бъде изстрелян още същия ден с ракетата за многократна употреба "Фалкон 9"(Falcon 9) на компанията "Спейс екс" (SpaceX) в рамките на програмата "Транспортър-16" (Transporter-16).

Сателитът вече е предаден за присъединяване към мисията.

Проектът е стартирал през април 2023 г. като основаната му цел е постигане на оптична комуникация между сателита и наземните станции в Гърция.

"ПийкСат" не е просто сателит, а цялостна космическа система, която е преминала през нужните тестове съобразно изисквания на Европейската космическа агенция (ЕСА), съобщва "Скай".