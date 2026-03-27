Филипинските власти обмислят замразяване на цените на горивата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Филипините проучва предложение за замразяване на цените на петролните продукти на фона на притесненията от ефекта на конфликта в Близкия изток върху страната, предаде БТА по информация на Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Говорейки пред журналисти, говорителката на президентството Клеър Кастро заяви, че предложението ще бъде балансирано така, че да няма засегнати негативно сектори.

„Не казваме, че ще бъде наложено замразяване на цените. Говорим, че ще се проучи", заяви Кастро, коментирайки притесненията около решението на президента Фердинанд Маркос-младши да обяви извънредно положение в сферата на енергетиката заради конфликта в Персийския залив.

Кастро подчерта, че правителството взема предвид както благосъстоянието на потребителите, така и жизнеспособността на петролната индустрия.

„Трябва да има баланс и за петролната индустрия, и баланс за обществото. Не казваме, че ще се наложи замразяване на цените, а че в момента такава се проучва", допълни Кастро. Тя заяви, че обявяването на извънредно положение в сферата на енергетиката е важно за справянето с последиците от прекъсването на глобалните петролни доставки, които засягат наличността и цените на петролните продукти в страната.

Тя заяви, че правителството действа изпреварващо при справянето със ситуацията, като всички действия и намеси са в рамките на закона.

„Правителството може да изпълнява задълженията си без да нарушава закона. Можем да отключим необходимите средства според закона", заяви Кастро.