Филипинските власти обмислят замразяване на цените на горивата. СНИМКА: Pixabay

Правителството на Филипините проучва предложение за замразяване на цените на петролните продукти на фона на притесненията от ефекта на конфликта в Близкия изток върху страната, предаде БТА по информация на Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Говорейки пред журналисти, говорителката на президентството Клеър Кастро заяви, че предложението ще бъде балансирано така, че да няма засегнати негативно сектори.

„Не казваме, че ще бъде наложено замразяване на цените. Говорим, че ще се проучи", заяви Кастро, коментирайки притесненията около решението на президента Фердинанд Маркос-младши да обяви извънредно положение в сферата на енергетиката заради конфликта в Персийския залив.

Кастро подчерта, че правителството взема предвид както благосъстоянието на потребителите, така и жизнеспособността на петролната индустрия.

„Трябва да има баланс и за петролната индустрия, и баланс за обществото. Не казваме, че ще се наложи замразяване на цените, а че в момента такава се проучва", допълни Кастро. Тя заяви, че обявяването на извънредно положение в сферата на енергетиката е важно за справянето с последиците от прекъсването на глобалните петролни доставки, които засягат наличността и цените на петролните продукти в страната.

Тя заяви, че правителството действа изпреварващо при справянето със ситуацията, като всички действия и намеси са в рамките на закона.

„Правителството може да изпълнява задълженията си без да нарушава закона. Можем да отключим необходимите средства според закона", заяви Кастро.

