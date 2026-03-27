Турция с по-строги наказания за шофьори, дронове следят за нарушения по пътищата

По-строги наказания, включително и отнемане на шофьорската книжа, заплашват водачите в Турция, които говорят по телефона по време на движение или не си слагат предпазен колан, а за съблюдаването на новите правила, които вече са в сила, турските власти ще следят и по въздух чрез дронове, съобщи турският сайт "Хаберлер".

С влизането в сила на новата наредба на 25 март правоохранителните органи започнаха да прилагат политика на "нулева толерантност" спрямо нарушенията, предаде БТА.

Пътните проверки вече не се извършват само от земята, а спазването на правилата се следи и от въздуха, включително с помощта на дронове в някои градове, като например Одрин. Така пътните екипи засичат шофьори, които говорят по мобилния телефон или пишат съобщения, докато шофират.

На водачите, заловени да използват мобилен телефон зад волана, при първо нарушение се налага административна глоба в размер на 5000 турски лири (98 евро). Ако същото нарушение се повтори в рамките на една година, глобата се увеличава до 20 000 лири (390 евро), а при всеки нов рецидив книжката се отнема за срок от 30 дни.

Новата уредба предвижда и по-строги наказания за шофьори и пътници, които не използват колани в автомобила - глобата за това провинение е определена в размер на 2500 лири (49 евро). Когато същото нарушение се повтори четири пъти в рамките на една година, се прилага санкция за отнемане на шофьорската книжка.

Затегнатите мерки целят повишаване на безопасността по пътищата и предотвратяване на инциденти, посочва сайтът. Властите предупреждават шофьорите да спазват правилата за движение и да се съобразят с новите правила.