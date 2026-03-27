Арестуваха учителка в САЩ, правила секс със свой ученик в класната му стая

Бивша учителка от средно училище в Ню Джърси беше арестувана в четвъртък след обвинения, че е имала сексуални отношения със свой ученик. Според Fox 29 потърпевшият разказал пред полицията за множество сексуални контакти в колата на Фислер и в класната му стая.

36-годишната Ашли Фислер от Вашингтон Тауншип в окръг Глостър е обвинена за шест случая на сексуално посегателство от първа степен над непълнолетен, един случай на застрашаване на благосъстоянието на дете от втора степен и един случай на служебно нарушение от втора степен. Всяко обвинение от първа степен се наказва с до 20 години затвор, а всяко обвинение от втора степен - с до 10 години.

Арестът на бившата учителка се случва, след като по-рано тази година потърпевшият, която вече е пълнолетен, подал сигнал в полицията с подробности за случая. По времето, когато е възникнала сексуалната връзка, жертвата е била ученик в класа на Фислер.

Фислер е била в сексуална връзка с ученик през 2021 г., докато е работила като учителка в средното училище „Орчард Вали".

По-късно разследващите открили текстови съобщения между Фислер и потърпевшия, които според твърденията потвърждавали сексуалния характер на връзката им.

Според онлайн автобиографията ѝ, Фислер е преподавала обществознание в училищния окръг „Уошингтън Тауншип" от 2014 г. до юни 2023 г. Според официални представители, тя вече не работи като учителка нито в „Уошингтън Тауншип", нито в друг окръг.