Израел: Атаките ни срещу Иран ще ескалират и ще се разширяват

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че израелските атаки срещу Иран "ще ескалират и ще се разширяват", предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Кац отбелязва, че той и премиерът Бенямин Нетаняху "са предупредили иранския терористичен режим да спре да изстрелва ракети по цивилното население в Израел".

"Въпреки предупрежденията обстрелът продължава – и следователно (израелските) атаки в Иран ще ескалират и ще се разширят до допълнителни цели и области, които помагат на режима да създава и използва оръжия срещу израелски граждани", каза той. "Те ще платят висока, покачваща се цена за това военно престъпление", подчерта Кац.