Посолството на Русия в Букурещ обвини Украйна за плаващите морски мини в Черно море

Посолството на Русия в Букурещ хвърли вината върху Украйна за плаващите морски мини в Черно море, съобщава БТА по информация на телевизия Диджи 24.

Посолството заяви, че мините, които се носят свободно по течението в Черно море, „са изключително с украински произход и нямат никаква връзка с Русия". Външнополитическото ведомство направи това уточнение в публикация във Фейсбук по повод изявление на министъра на отбраната на Румъния от 25 март, в което той казва, че Румъния има опит в неутрализирането на руски мини в Черно море.

„Морските мини, които се носят свободно в акваторията на Черно море, имат изключително украински произход и нямат никаква връзка с Русия, което е добре известен факт на специалистите от Министерството на отбраната. Още през март 2022 г. руската Федерална служба за сигурност предупреди, че 420 морски мини, произведени през първата половина на 20 век, са поставени от военноморските сили на Украйна на входовете на пристанищата Одеса, Очаков, Черноморск и Южни", се казва в публикацията на посолството.

Според руските дипломати в Букурещ бури са скъсали въжетата, с които мините са били закотвени към дъното, в резултат на което взривните устройства са отплавали безконтролно към западната част на Черно море и към пролива Босфора.

В отговор Министерството на отбраната на Румъния посочи също във Фейсбук, че за ситуацията с плаващите мини в Черно море е отговорна изключително Русия със своите действия срещу независима и суверенна Украйна, а изявленията на официалните руски представители по темата целят да изопачат реалността.

„Постоянните опити за отвличане на общественото внимание от очевидните причини за заплахите в Черно море са само проявления на намерението на Руската федерация да изопачи реалността", се посочва в публикацията на Министерството на отбраната, цитирани от Диджи 24.