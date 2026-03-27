Литва, Латвия и Естония искат НАТО да засили въздушната отбрана заради разбили се дронове

Литва, Латвия и Естония се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на въздушната отбрана след серия от катастрофи на дронове на тяхна територия, предаде БТА по информация на ДПА.

„Усилията на НАТО да подсили въздушната отбрана, включително пускане на ответни дронове, трябва да бъдат ускорени. Съюзниците спешно трябва да подсигурят средствата, нужни за ефективно засичане и неутрализиране," гласи общото изявление на министрите на отбраната на тези три държави-членки на ЕС и НАТО.

Тази седмица, по един украински дрон е навлязъл във въздушното пространство на всяка една от трите държави и се е разбил там. Безпилотните летателни апарати са били пуснати от Киев в атака срещу обекти в северозападна Русия. Към момента няма данни за жертви или значителни щети.

От началото на войната на Русия срещу Украйна, дронове многократно са попадали във въздушното пространство на балтийските страни, граничещи с Русия.

„Тези инциденти подчертават спешната нужда да се продължи засилването на подготовката ни и инвестирането в отбранителните ни способности," заявяват министрите – Хано Певкур от Естония, Андрис Спрудс от Латвия и Робертас Каунас от Литва.

Те също така призоваха за устойчиво увеличение в отбранителните разходи на ЕС с фондове, насочени към ясно очертани приоритети.

Украйна се защитава срещу руското нашествие от повече от четири години, припомня ДПА. При продължаващите военни действия, водени чрез дронове, летателните апарати, повлияни от средствата за радиоелектронна борба, могат да представляват риск за държавите в съседство.

„Сегашното присъствие на летателни апарати на НАТО и системи за противовъздушна отбрана в балтийските страни трябва да бъде поддържано и подсилено допълнително, за да се противопостави срещу всички въздушни атаки, включително дронове," добавиха министрите.