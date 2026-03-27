Украйна: САЩ продължават да имат ключова роля за прекратяване на войната с Русия

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че САЩ продължават да имат ключова роля в опитите за слагане на край на войната с Русия, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Сибиха направи този коментар, след като каза, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 във Франция.

"Предложенията на Украйна са реалистични и изпълними. Налагането на натиск върху Русия е ключово за убеждаването на Москва да прекрати войната", заяви украинският външен министър в публикация в платформата Екс.

"Говорихме и за напредък в Близкия изток. Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран работят заедно за удължаване на войната", добави Сибиха.