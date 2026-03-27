Член на съвета на Университета на Мериленд отказва оставка заради Епстийн

Том Макмилън, член на управителния съвет на Университета в Мериленд, отказва да се поддаде на призивите на студентите да подаде оставка заради връзките си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи „Вашингтон таймс".

Макмилън, бивш конгресмен от Демократическата партия от Мериленд, определи референдума на Студентската асоциация за неговото отстраняване като „неоснователен и пристрастен" в писмо до студентските законодатели и колегите си от управителния съвет.

Студентите от флагманския кампус на системата в Коледж Парк ще гласуват във вторник и сряда по тази предимно символична мярка, която се основава на единодушна резолюция на студентското правителство, която администрацията на университета е пренебрегнала.

„Заключенията, до които стигат някои членове на Студентското правителство, не се подкрепят от фактите", написа Макмилън. „Те се основават на ограничени, стари и косвени взаимодействия, които са извадени от контекста, преувеличени до нещо, което не са, и изопачени, за да се впишат в дадена наративна линия."

Студентското правителство прие резолюция на 4 март, призоваваща Макмилън да подаде оставка, защото името му се появява в досиетата на Епстийн, които Министерството на правосъдието публикува миналия месец.

Макмилън беше председател на Президентския съвет по физическа подготовка и спорт по време на администрацията на Клинтън. Имейли, регистри за полети и други документи в досиетата на Министерството на правосъдието показват, че той е поддържал контакт с Епстийн от този период до пет години след като финансистът се призна за виновен през 2008 г. в склоняване на непълнолетен към сексуални действия.