Германският канцлер Мерц обсъжда със сирийския президент войната в Близкия Изток

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещне със сирийския президент Ахмед аш Шараа в Берлин в понеделник, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Франс прес.
Съобщено бе, че основна тема на разговора им ще бъде войната в Близкия изток, предаде БТА.
"Канцлерът ще приеме сирийския президент Ахмед аш Шараа в канцлерството, в понеделник (. . .) при първата му визита", каза говорителят Щефан Корнелиус.
Ахмед аш Шараа и предвожданите от него бунтовници ислямисти свалиха бившия сирийски лидер Башар ал Асад през декември 2024 година. След това Аш Шараа скъса с джихадисткото си минало и положи усилия за развиване на отношенията със Запада, отбелязва АФП. Той направи няколко посещения в чужбина - в Съединените щати и във Франция.
Предвижда се Мерц и Аш Шараа да участват в икономически форум, на който да бъдат обсъдени перспективите за възстановяването на Сирия, каза още говорителят на германското правителство.