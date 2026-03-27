Германският канцлер Мерц обсъжда със сирийския президент войната в Близкия Изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещне със сирийския президент Ахмед аш Шараа в Берлин в понеделник, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Франс прес.

Съобщено бе, че основна тема на разговора им ще бъде войната в Близкия изток, предаде БТА.

"Канцлерът ще приеме сирийския президент Ахмед аш Шараа в канцлерството, в понеделник (. . .) при първата му визита", каза говорителят Щефан Корнелиус.

Ахмед аш Шараа и предвожданите от него бунтовници ислямисти свалиха бившия сирийски лидер Башар ал Асад през декември 2024 година. След това Аш Шараа скъса с джихадисткото си минало и положи усилия за развиване на отношенията със Запада, отбелязва АФП. Той направи няколко посещения в чужбина - в Съединените щати и във Франция.

Предвижда се Мерц и Аш Шараа да участват в икономически форум, на който да бъдат обсъдени перспективите за възстановяването на Сирия, каза още говорителят на германското правителство.