Латвия обвини Русия в дезинформационна кампания срещу балтийските държави

Министерството на отбраната на Латвия обвини Русия в извършването на широкомащабна и координирана дезинформационна кампания срещу балтийските държави, предаде БТА по информация на ДПА.

Министерството изведе днес на преден план твърдения на Москва, според които Естония, Латвия и Литва са дали съгласие територията им да се използва за украински атаки срещу Русия.

Ведомството посочва още, че кампанията има дезинформационен елемент и при нея са използвани ботове в социалните мрежи, които се възползват от доверието на рускоговорящи потребители и младежи.

Към съобщението на министерството бяха приложени и снимки на публикации онлайн, които доказват наличието на подобна дезинформационна кампания от страна на Русия, чиято главна цел според ведомството е да се дискредитира НАТО, да се разедини обществото, да се намали доверието в държавните институции и да се отслаби подкрепата за Украйна.

Чрез тази кампания Москва се опитва да отклони общественото внимание от неуспеха си да се защити от успешните украински контраатаки по руски обекти в Прибалтика.

Латвийското Министерство на отбраната подчерта, че нито Латвия, Естония или Литва са замесени в подготовката или извършването на украински контраатаки. То обаче посочи, че Киев има законно право да се защитава срещу широкомащабната руска инвазия.

Балтийските държави подкрепят Украйна с финансова, военна и хуманитарна помощ, отбелязва ДПА.