ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22554090 www.24chasa.bg

Гол българин нахлу в каюта на студенти в кораб в Гърция

Тони Маскръчка

2620
Гръцката полиция.

Гол българин нахлул в каюта на студенти на кораб, пътуващ за Крит тази сутрин, съобщи електронното издание "Крит лайв". Според разказа на очевидци пред Cretalive, около 2:30 сутринта мъж от български произход, на около 45 години, е напуснал каютата си гол и се е отправил към каюта, където са били отседнали четири студентки. Мъжът е влязъл в каютата и е заключил вратата, причинявайки паника сред студентите, които са започнали да крещят и да искат помощ.

Според същите описания, мъжът е отворил вратата и се е върнал в каютата си, докато студенти, които все още са били будни, са били информирани за инцидента. Те са се отправили към каютата му, почукали са на вратата му и когато той я е отворил, са го нападнали и набили.

Там екипажът се е намесил, като е взел мъжа, дали са му дрехи и са го затворили, където е останал, докато пристанищните власти не са го взели на сутринта.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

