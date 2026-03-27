Гол българин нахлу в каюта на студенти в кораб в Гърция

Гол българин нахлул в каюта на студенти на кораб, пътуващ за Крит тази сутрин, съобщи електронното издание "Крит лайв". Според разказа на очевидци пред Cretalive, около 2:30 сутринта мъж от български произход, на около 45 години, е напуснал каютата си гол и се е отправил към каюта, където са били отседнали четири студентки. Мъжът е влязъл в каютата и е заключил вратата, причинявайки паника сред студентите, които са започнали да крещят и да искат помощ.

Според същите описания, мъжът е отворил вратата и се е върнал в каютата си, докато студенти, които все още са били будни, са били информирани за инцидента. Те са се отправили към каютата му, почукали са на вратата му и когато той я е отворил, са го нападнали и набили.

Там екипажът се е намесил, като е взел мъжа, дали са му дрехи и са го затворили, където е останал, докато пристанищните власти не са го взели на сутринта.