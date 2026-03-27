Словакия рискува да загуби средствата от ЕС заради корупция, предупреди опозицията

Словакия рискува да загуби средствата от ЕС, като опазването им зависи до голяма степен от премиера Роберт Фицо, а правителството трябва да направи всичко възможно да предотврати подобна загуба, предупредиха на съвместна пресконференция евродепутатът Мириам Лексман и депутатите от националния парламент Растислав Кратки и Бранислав Шкрипек – и тримата представители на опозиционното Християндемократическо движение, предаде словашката информационна агенция ТАСР.

Според ХДД потенциалното оттегляне на европейските средства е свързано предимно със степента на корупцията и върховенството на закона в Словакия, предаде БТА.

„Тази седмица комисията на Европейския парламент за бюджетен контрол одобри резолюция, според която управлението на средствата на ЕС в Словакия буди тревога и че структурите, които трябва да ги защитават от корупция, са демонтирани. Някои от посочените от комисията причини вече доведоха до оттеглянето и временното спиране на 600 млн. евро от плана за възстановяване", обясни Лексман.

Тя посочи доклад на Европейската прокуратура, който подчертава корупционните схеми, свързани със Словакия.

„Друг въпрос е предстоящият доклад на Европейския парламент за върховенството на закона в държавите членки. Вече се събира информация за притеснителното положение на върховенството на закона в Словакия. ХДД бие тревога, защото това може да доведе до там европейските средства да бъдат оттеглени от Словакия", подчерта тя.

Кратки допълни, че обществото отдавна знае причините защо ЕС може да замрази достъпа на Словакия да европейски средства.

„Не става дума за един спорен случай, а за системен провал на върховенството на закона в Словакия при правителството на Роберт Фицо", допълни той.

„Призоваваме правосъдния министър Борис Суско и премиера Фицо, защото нещата сега са в техните ръце, да започнат да предприемат действия за подобряване на върховенството на закона в Словакия. В Европейския парламент вече са започнали процеси, които могат да доведат до оттеглянето на европейските средства", допълни Кратки.